نجوم الطرب يشاركون في تكريم المركز القومي للمسرح والموسيقى لاسم الراحل عمار الشريعي

يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، حفل موسيقي غنائي لتكريم اسم الموسيقار الراحل عمار الشريعي؛ بحضور رموز ونجوم الموسيقى المصرية، وذلك في الثامنة مساء الأربعاء المقبل، بالمسرح القومي، وبرعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال.

يتضمن برنامج الحفل الذي يحييه فرقة أعز الناس بقيادة المايسترو د. ماجد سرور، بمشاركة الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، روائع ألحان الموسيقار الراحل عمار الشريعي، بمشاركة الفنان علي الحجار، المطرب هشام عباس، النجمة هدى عمار، الفنانة إيمان عبد الغني، الفنان أحمد محسن، والفنانة هند عمر، وعازفة الفلوت بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ الفنانة رانيا عمر.

يختتم الحفل بإهداء أسرة الموسيقار الراحل عمار الشريعي؛ درع تذكاري وشهادة تقدير لرحلة العطاء الفنية للراحل عمار الشريعي.