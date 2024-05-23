أستاذ اتصال سياسي: حينما كشرت مصر عن أنيابها أحدثت قلقا في المنطقة

أكد الدكتور حسام فاروق، أستاذ الاتصال السياسي بمعهد البحوث والدراسات العربية، أن التقرير الذي نشرته وكالة سي إن إن الأمريكية حول موقف مصر من مفاوضات وقف إطلاق النار نُشر بعد تحذير مصر من العواقب الوخيمة التي قد تحدث بسبب ما تقوم به إسرائيل في رفح وغزة.

وتابع حسام فاروق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر موقفها ثابت من القضية الفلسطينية منذ عشرات السنين، باعتبارها ضلع ومفتاح الحل، وفقا لما أكده جو بايدن.

وقال الدكتور حسام فاروق إن تقرير سي إن إن يعد مبررا لنتنياهو لاستمرار الحرب في غزة، منوها: حينما كشرت مصر عن أنيابها أحدثت قلقا في المنطقة.