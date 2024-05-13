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الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

“تحديث الصناعة" و"النقل البحري" يناقشان سبل ربط الصناعة بالأكاديمية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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 عقدت  دعاء سليمة الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة ،اجتماعا اليوم  مع الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وذلك لبحث تفعيل سبل التعاون المشترك والمساهمة في تنمية وتطوير الصناعة الوطنية.

جاء ذلك في إطار تفعيل البروتوكول الموقع مؤخراً بين وزارة التجارة والصناعة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وذلك لربط الصناعة بالأكاديميا.
وبحث الجانبان خلال الاجتماع إمكانية الاستفادة من خبرات الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا لإيجاد حلول تطبيقية للتحديات الإدارية والإنتاجية المختلفة للشركات العاملة بالقطاع الصناعي، وكذلك تطوير منتجات تساهم في زيادة تنافسية الشركات الصناعية من خلال تسويق مخرجات مشروعات الطلبة والباحثين على الشركات الصناعية وتقديم خدمات استشارية للشركات الصناعية خاصة في مجالات تحسين العمليات الإنتاجية، تعزيز مفاهيم التكنولوجيا الخضراء والتحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.
كما تمت مناقشة كيفية الاستفادة من خبرات الأكاديمية في ملف تعميق التصنيع المحلي والعمل على زيادة المكون المحلي في الصناعة الوطنية.
وفي ختام الاجتماع تم التطرق إلى خطوات توفير فرص تدريبية لطلاب الاكاديمية في بعض القطاعات الصناعية، إلى جانب تنمية ورفع كفاءة الموارد البشرية في القطاع الصناعي من خلال البرامج العلمية والتعليمية والتدريبية المتوفرة لدي الأكاديمية.

دعاء سليمة الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ربط الصناعة بالأكاديميا تنمية وتطوير الصناعة الوطنية زيادة تنافسية الشركات الصناعية