اليوم.. رياح مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وطقس حار بالقاهرة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الاثنين، حيث يسود طقس حار على أغلب الأنحاء ومعتدل علي السواحل الشمالية وطقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال القاهرة ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يشهد الاثنين أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على أغلب الأنحاء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 للعظمى والصغرى 18 درجة، وعلى السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 16 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 31 للعظمى والصغرى 21 وعلى شمال الصعيد 30 للعظمي والصغرى 18 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 34 للعظمي والصغري 22 درجة .

واضطراب فى حركة الملاحة البحرية على الشواطئ الشرقية للبحر المتوسط وارتفاع الأمواج من(٢ :٢.٥ متر )