حزب العمال البريطاني يدعو لتعليق بيع الأسلحة لإسرائيل

دعا حزب العمال البريطاني المعارض حكومة المملكة المتحدة إلى تعليق بيع الأسلحة لإسرائيل، للمرة الأولى، وسط مخاوف بشأن شن هجوم عسكري إسرائيلي واسع النطاق في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وحث وزير خارجية الظل ديفيد لامي الحكومة على تعليق بيع الأسلحة التي يمكن استخدامها في الهجوم على رفح.

ولفتت صحيفة ذا تيليجراف البريطانية، إلى أن دعوة الحزب تتعارض مع موقف الحكومة البريطانية، التي يقودها حزب المحافظين، بالنظر إلى تصريح وزير الخارجية ديفيد كاميرون، الأحد، والذي قال فيه إن "وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل ليس مساراً حكيماً".