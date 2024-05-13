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الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

اليوم.. «إعلام النواب» تناقش موازنة وزارة الثقافة للعام المالي 2024/2025

إعلام النواب
إعلام النواب
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تعقد لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، 4 اجتماعات لها اليوم الاثنين، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2024.
وتناقش خلال اجتماعيها الأول والثاني: مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة  وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 فيما يخص قطاعات وزارة الثقافة: الهيئة العامة لقصور الثقافة - صندوق التنمية الثقافية – صندوق تمويل نشاط مشروعات دار الأوبرا - البيت الفني للموسيقى ودار الأوبرا.

وتناقش خلال اجتماعها الثالث والرابع مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة  وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 فيما يخص بعض قطاعات وزارة الثقافة: – مكتبة مصر العامة الرئيسية – صندوق مكتبات مصر العامة– الجهاز القومي للتنسيق الحضاري – المركز القومي للترجمة – قطاع الفنون التشكيلية.

لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب الدكتوره درية شرف الدين قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 2024