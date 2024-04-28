ديربي شمال لندن.. تشكيل هجومي لأرسنال في مواجهة توتنهام

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال، المحترف ضمن صفوفه محمد الننى لاعب المنتخب الوطنى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز، فى ديربى "شمال لندن".

وجاء تشكيل أرسنال كالتالى:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت، ساليبا، جابرييل، تومياسو.

خط الوسط: ديكلان رايس، أوديجارد، توماس بارتي.

خط الهجوم: ساكا، تروسارد، كاي هافيرتز.

ويحتل فريق ارسنال صدارة ترتيب جدول البريميرليج برصيد 77 نقطة، حصدها من 34 جولة، حقق الفوز خلالهم فى 24 مباراة، وتعادل فى 5 وهزم فى مثلهم، بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتى المؤجل له مباراة.

وحسبما نُشر، يتواجد المحترف المصري محمد النني خارج قائمة آرسنال في مباراة الليلة أمام توتنهام هوتسبير.









