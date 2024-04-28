صحة قنا تعلن جاهزيتها لتلقي تطعيمات الحجاج

أعلن عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظه قنا، جاهزية مديرية الشؤون الصحية بقنا لتقديم الدعم الطبي للمواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام.

من جانبه قال الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إنه تم تجهيز عدد من المنافذ الطبية لتقديم الخدمات الوقائية للمواطنين الراغبين في السفر لآداء فريضة الحج لهذا العام، وذلك من خلال تجهيز عدد من مكاتب الصحة موزعة في شمال وجنوب المحافظة لتيسير حصول المواطنين علي الخدمة اللازمة، مشيراً إلي جاهزية مكاتب صحة قنا، و نجع حمادي، قوص لإستقبال المواطنين وتلقي التطعيمات اللازمة لهم، وهي تطعيم الالتهاب السحائي في مدة لا تقل عن ١٠ أيام من السفر لأداء الفريضة وكذا إعطاء عدد من التطعيمات الدولية للمسافرين كالإنفلونزا الموسمية ، الحمي الصفراء ، شلل الأطفال ، الكوليرا.

فيما أوضح الدكتور خالد الزمقان مدير عام الطب الوقائي بمديرية الصحة إلي جاهزية تلك المنافذ بفريق طبي مدرب للكشف علي المواطنين وإعطاؤهم التطعيمات اللازمة من الساعة التاسعة صباحا وحتي الساعة الثانية ظهراً، مشيراً إلى فاعلية تلك التطعيمات وأمانها لجميع المواطنين والتي بدورها تحميهم من انتقال الأمراض وقت تأديتهم لفريضة الحج.