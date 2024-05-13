تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل عامل في دار السلام

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الإثنين، بحجز محاكمة 4 متهمين بقتل عامل بعد استدراجه إلى جلسة 10 يونيو للحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار عمر الشريف، وعضوية المستشارين هشام الدرندلي، ورياض أبو زيادة، وعبدالكريم فخري، وأمين السر عمر عاشور، وخالد اللبان.

وأسندت النيابة للمتهمين تهمة القتل عمدًا بغير سبق إصرار والترصد في منطقة دار السلام.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 320 لسنة 2023 جنايات دار السلام والمقيدة 26 لسنة 2024 كلي, بقيام المتهمين بقتل المجني عليه اشرف حسن عبد الله - عمدا مع سبق الإصرار المصمم علي ذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه وأعدوا لذلك الغرض أدوات - آت وصفها - وانتهزوا وصوله إلى محل الواقعة عقب استدراجه من قبل المتهمة الثالثة لإقامة علاقة غير شرعية، وما إن ظفروا به حتى أحكموا عليه قبضتهم واحتجزوه وكيلوه واوثقوا وثاقه بالأدوات المار بياتها وكان ذلك مصحوباً بتعذيبات بان الحالوا عليه ضرباً بأيديهم، وباستخدام الأدوات المار بيانها استقرت بمختلف أنحاء جسده - حتى خارت قواه محدثين إصاباته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي ولفظ أنفاسه وفارق الحياة وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

وتقدمت جناية القتل العمد واقترنت بها جنايتين أخريتين و وهى انهم في ذات الزمان والمكان قاصدين من احهم وذلك علي خطفوا المجني عليه اشرف حسن عبدالله بالتحيل، بأن أستدرات الواقعة، ذلك إقصائه بمنأى عن أعين ذويه.