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الأحد 16 يونيو 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأنبا صموئيل يترأس القداس الإلهي بدير الشهيد أبي سيفين الأثرى

الأنبا صموئيل أسقف
الأنبا صموئيل أسقف إيبارشية طموه
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صلي الأنبا صموئيل أسقف إيبارشية طموه للأقباط الأرثوذكس، القداس الالهي، اليوم الأحد ، بدير الشهيد أبي سيفين الأثرى، وشاركه الصلاة عدد من كهنة الإيبارشية .

واحتفلت إيبارشية طموه، مساء أمس، بعيد شفيعها الشهيد أبي سيفين بديره الأثرى بطموه، وذلك بمناسبة تذكار نقل رفات الشهيد أبي سفين إلى كنيسته بمصر القديمة، الذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم.

بدأت الاحتفالات بصلاة العشية، بحضور الأنبا صموئيل أسقف الإيبارشية، تلاها تطييب رفات الشهيد، شاركه الصلاة عدد من الآباء كهنة الإيبارشية، وأعداد كبيرة من شعب الإيبارشية.

يذكر أن دير أبي سيفين بطموه أنشئ في القرن الخامس الميلادي حيث نمت الرهبنة به على يد القديس ببنوده.

 

 

 

 

 

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