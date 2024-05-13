قتلها والدها بدم بارد.. الأمن يكشف سر اختفاء طفلة أسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية منكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن إختفاء طفلة بمنفلوط بأسيوط.



و‏بالفحص تبين عدم تقدم (والد الطفلة "له معلومات جنائية") ببلاغ في هذا الشأن، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيامه بإلقائها بأحد المصارف بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط والإدعاء بإختفائها لمحاولة إلصاق التهمة بآخرين.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه واعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وأسفرت جهود قوات الإنقاذ النهرى عن انتشال جثمان الطفلة من مكان إلقائها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.