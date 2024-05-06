لأول مرة منذ 7 أكتوبر.. أمريكا توقف شحنة ذخيرة أسلحة متوجهة إلى إسرائيل

أورد موقع "أكسيوس" الأمريكي، نقلًا عن مصادر في الحكومة الإسرائيلية، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن علّقت الأسبوع الماضي تسليم شحنة ذخيرة أمريكية الصنع كانت مخططة للتوجيه إلى إسرائيل.

"أكسيوس" أكد أن هذه المرة هي الأولى منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر التي توقف فيها الولايات المتحدة شحنة أسلحة مخصصة للجيش الإسرائيلي.



وقال المسؤولان الإسرائيليان، إن هذا التحرك الأمريكي أثار مخاوف جدية داخل الحكومة الإسرائيلية، وأربك المسؤولين في حكومة بنيامين نتنياهو، الذين حاولوا فهم سبب تجميد الشحنة.

ويواجه بايدن انتقادات حادة من الأمريكيين الذين يعارضون دعم الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة. وطلبت الإدارة الأمريكية في فبراير الماضي من إسرائيل تقديم ضمانات بأن يستخدم الجيش الإسرائيلي الأسلحة أميركية الصنع في غزة وفقًا لمتطلبات القانون الدولي.

وقدّمت إسرائيل "رسالة تطمينات" في مارس الماضي، ولكنّ قصفها الذي يستهدف المدنيين لا يزال متواصلًا.