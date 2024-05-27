اليوم.. الاحتفال بالعيد الذهبي للجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما

تحتفل الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي، اليوم الإثنين، بالعيد الذهبي لتأسيس الجمعية بمناسبة مرور خمسين عاما علي تأسيس الجمعية برئاسة الكاتب والفنان والأثري كمال الملاخ في أكتوبر 1973.

ويتم خلال الحفل تكريم رؤساء مجلس إدارة الجمعية السابقين وهم الكاتب والاثري كمال الملاخ، والكاتب فوميل لبيب، والناقد والمؤرخ احمد الحضري، والكاتب السينمائي عبد الحي أديب، والكاتب الصحفي محمد صالح مدير تحرير الأهرام ، والكاتب السينمائي ممدوح الليثي ورؤساء مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط السابقين أيضا اسم الناقد السينمائي رؤوف توفيق واسم الدكتور محمد كامل القليوبي واسم الناقدة ايريس نظمي والكاتب مصطفي محرم و الناقدة خيرية البشلاوي والناقد نادر عدلي والدكتور وليد سيف.

تكرم الاحتفالية أيضا الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والنائبة مني عمر ومن المحافظين السابقين اللواء طارق المهدي والسيد محمد عبد الظاهر، والدكتور وليد قانوش رئيس صندوق التنمية الثقافية لدعمه لمهرجان الإسكندرية السينمائي خلال فترة رئاسته لمركز الحرية للإبداع

كما تكرم الجمعية أسماء الفنانين الراحلين نور الشريف ومحمود ياسين وعزت العلايلي ونادية لطفي الذين حملت دورات المهرجان أسمائهم وتكريم الفنانات نبيلة عبيد يسرا والهام شاهين وحسين فهمي وليلي علوي والمخرج علي بدر خان الذين حملت دورات المهرجان اسمائهم الفنان محمود قابيل والفنانة لبلبة كما يكرم المهرجان اسماء الفنان الراحل صلاح السعدني والكاتب والمخرج الراحل عصام الشماع والكتاب وحيد حامد ومحمود ابو زيد رفيق الصبان وفوزى سليمان ومحفوظ عبد الرحمن وفيصل ندا ويسري الجندي

كما تكرم الجمعية المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية والمخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية ورئيس الاتحاد العام للفنانين العرب ومدير التصوير الكبير والفنان عاطف عبد اللطيف رجل السياحة وسعيد شيمي والإعلامي الدكتور عمرو الليثي والناقد سمير شحاتة والاعلاميات سناء منصور وسوزان حسن وسلمي الشماع وسهير شلبي واسعاد يونس والفنان والإعلامي كريم كوجاك والإعلامي الكبير امام عمر

الاحتفالية تقام بقاعة ثروت عكاشة بالمعهد العالي للنقد الفني بالمبني الجديد لأكاديمية الفنون بالهرم في تمام السابعة والنصف مساء غدًا الاثنين الموافق 27مايو الحالي.