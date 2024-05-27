اليوم.. 17 طلب إحاطة على طاولة «إسكان النواب»

تعقد لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، 3 اجتماعات لها، اليوم الاثنين، برئاسة النائب محمد الفيومي، لمناقشة 17 طلب إحاطة.

وتستعرض «البوابة نيوز» هذه الطلبات فيما يلي:

- 4 طلبات إحاطة للنائبة نرمين فتحي بدراوي بشأن عدم توصيل خطوط مياه الشرب بمنزلة الأشطر- وبعض الشوارع - مركز أبو النمرس-محافظة الجيزة، وعدم إدراج شارع جامع المدينة وعزبة صادق بمشروع الصرف الصحي بقرية نزلة الأشطر- مركز أبو النمرس-محافظة الجيزة، وعدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بقرية زاوية مسلم- مركز أبو النمرس-محافظة الجيزة، وعدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بقرية نزلة الأشطر- مركز أبو النمرس-محافظة الجيزة.

- 3 طلبات إحاطة للنائب هشام حسين محمد، بشأن الانقطاع الدائم للمياه بمدينة حدائق أكتوبر بسبب تهالك شبكات مياه الشرب، وتهالك شبكة المرافق والبنية التحتية بمدينة حدائق أكتوبر – محافظة الجيزة، وعدم تشغيل خزان المياه بالمنطقة السابعة (ابنى بيتك) بحدائق اكتوبر- محافظة الجيزة.

- طلبي النائب نادر عبده صديق، بشأن عدم تشغيل محطة صرف عزبتي التابوت والرفاعي، المكلف بإنشائها جهاز مدينة 6 أكتوبر- الجيزة، ارتفاع منسوب المياه الجوفية في القرى بمركزي البدرشين والعياط- محافظة الجيزة.

- طلب النائب محمود عادل شعلان، بشأن إحلال وتجديد شبكة المياه المتهالكة بمنطقة المجاورة (13) غرب سوميد التابعة لجهاز مدينة 6 أكتوبر.

- طلب النائب حسام الدين عاشور، بشأن عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بقرى مدينتي أبو النمرس والحوامدية- محافظة الجيزة.

- طلب النائب بهاء الدين أبو الحمد عثمان، بشأن إحلال وتجديد شبكة المياه المتهالكة، وكذلك صيانة وإنارة أعمدة الكهرباء بالمجاورة (13) غرب سوميد التابعة لجهاز مدينة6 أكتوبر، وبصفة خاصة شارع اللوتس- محافظة الجيزة.

- طلب النائبة نشوى الشريف، بشأن توقف العمل بمشروع الصرف الصحي بعزبة البكباشي- محافظة الجيزة.

- طلب النائب محمد عبد الرحمن راضي، بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن موقف أراضي الإعلاميين بمدينة 6 أكتوبر-محافظة الجيزة.

- طلب النائب محمود هشام توشكى، بشأن انقطاع مياه الشرب بمدينة النجوم- بولاق الدكرور_ محافظة الجيزة.

- طلب النائب أحمد سعد نويصر، بشأن عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بمدينة الصف- محافظة الجيزة.

- طلب النائب إيهاب منصور، بشأن مخالفة الجمعية المشتركة للبناء والتعمير بمحافظة الجيزة لقانون التعاون الإسكاني الصادر في 5/3/1981.