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الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

اليوم.. 17 طلب إحاطة على طاولة «إسكان النواب»

إسكان النواب أرشيفية
إسكان النواب أرشيفية
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تعقد لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، 3 اجتماعات لها، اليوم الاثنين، برئاسة النائب محمد الفيومي، لمناقشة 17 طلب إحاطة.

وتستعرض «البوابة نيوز» هذه الطلبات فيما يلي: 
- 4 طلبات إحاطة للنائبة نرمين فتحي بدراوي بشأن عدم توصيل خطوط مياه الشرب بمنزلة الأشطر- وبعض الشوارع - مركز أبو النمرس-محافظة الجيزة، وعدم إدراج شارع جامع المدينة وعزبة صادق بمشروع الصرف الصحي بقرية نزلة الأشطر- مركز أبو النمرس-محافظة الجيزة، وعدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بقرية زاوية مسلم- مركز أبو النمرس-محافظة الجيزة، وعدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بقرية نزلة الأشطر- مركز أبو النمرس-محافظة الجيزة.
- 3 طلبات إحاطة للنائب هشام حسين محمد، بشأن الانقطاع الدائم للمياه بمدينة حدائق أكتوبر بسبب تهالك شبكات مياه الشرب، وتهالك شبكة المرافق والبنية التحتية بمدينة حدائق أكتوبر – محافظة الجيزة، وعدم تشغيل خزان المياه بالمنطقة السابعة (ابنى بيتك) بحدائق اكتوبر- محافظة الجيزة.
- طلبي النائب نادر عبده صديق، بشأن عدم تشغيل محطة صرف عزبتي التابوت والرفاعي، المكلف بإنشائها جهاز مدينة 6 أكتوبر-  الجيزة، ارتفاع منسوب المياه الجوفية في القرى بمركزي البدرشين والعياط-  محافظة الجيزة.
- طلب النائب محمود عادل شعلان، بشأن إحلال وتجديد شبكة المياه المتهالكة بمنطقة المجاورة (13) غرب سوميد التابعة لجهاز مدينة 6 أكتوبر.
- طلب النائب حسام الدين عاشور، بشأن عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بقرى مدينتي أبو النمرس والحوامدية- محافظة الجيزة. 
- طلب النائب بهاء الدين أبو الحمد عثمان، بشأن إحلال وتجديد شبكة المياه المتهالكة، وكذلك صيانة وإنارة أعمدة الكهرباء بالمجاورة (13) غرب سوميد التابعة لجهاز مدينة6 أكتوبر، وبصفة خاصة شارع اللوتس-  محافظة الجيزة.
- طلب النائبة نشوى الشريف، بشأن توقف العمل بمشروع الصرف الصحي بعزبة البكباشي- محافظة الجيزة.
- طلب النائب محمد عبد الرحمن راضي، بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن موقف أراضي الإعلاميين بمدينة 6 أكتوبر-محافظة الجيزة.
- طلب النائب محمود هشام توشكى، بشأن انقطاع مياه الشرب بمدينة النجوم- بولاق الدكرور_ محافظة الجيزة.
- طلب النائب أحمد سعد نويصر، بشأن عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بمدينة الصف- محافظة الجيزة.
- طلب النائب إيهاب منصور، بشأن مخالفة الجمعية المشتركة للبناء والتعمير بمحافظة الجيزة لقانون التعاون الإسكاني الصادر في 5/3/1981.

لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب 17 طلب إحاطة