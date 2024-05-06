الاحتلال الإسرائيلي يطالب الفلسطينيين بإخلاء الأجزاء الشرقية من مدينة رفح

دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، سكان رفح الفلسطينية في المنطقة الشرقية إلى الإخلاء الفوري والتوجه إلى منطقة المواصي قبيل عملية عسكرية مزمعة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي على منصة "إكس": "نوسع المنطقة الإنسانية في المواصي وندعو السكان المدنيين الفلسطينيين للإجلاء مؤقتاً من الأحياء الشرقية لمنطقة رفح إلى المنطقة الإنسانية الموسَّعة".

وأضاف: "تشمل المنطقة الإنسانية في المواصي مستشفيات ميدانية وخيماً وكميات كبيرة من الأغذية والمياه والأدوية وغيرها من الإمدادات. كما يسمح الجيش بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية والدول الأخرى، بتوسيع رقعة المساعدات الإنسانية التي يتم إدخالها إلى القطاع".

وتابع قائلا: "بناء على موافقة المستوى السياسي يدعو الجيش السكان المدنيين القابعين تحت سيطرة حماس إلى الإجلاء المؤقت من الأحياء الشرقية لمنطقة رفح إلى المنطقة الإنسانية الموسعة. هذه العملية ستمضي قدمًا بشكل تدريجي بناء على تقييم الوضع المتواصل الذي سيجري طيلة الوقت".



وأردف قائلا: "يدعو الجيش سكان غزة في الأحياء الشرقية لرفح بالانتقال إلى المناطق الإنسانية الموسَّعة، حيث يتم في هذا الإطار توزيع المناشير وإرسال الرسائل النصية القصيرة والمكالمات الهاتفية فضلاً عن بث المعلومات عبر وسائل الإعلام العربية".