الخميس.. عرض الفيلم التونسي "ماشطات" بسينما زاوية ضمن "أيام القاهرة السينمائية"

أعلنت إدارة مهرجان "أيام القاهرة السينمائية" عرض الفيلم التسجيلي التونسي "ماشطات" بسينما زاوية بوسط القاهرة، يوم الخميس المقبل، ضمن فعاليات الدورة السابعة للمهرجان التي تنظمها سينما زاوية خلال شهر مايو الجاري وتستمر حتى يوليو المقبل.

وكشفت إدارة مهرجان "أيام القاهرة السينمائية" -في بيان- أن برنامج الفعاليات سيقام على مدى ثلاثة أشهر، يبدأ من 8 مايو الجاري، ويقام تحت شعار "موسم من السينما العربية"، حيث يتضمن برنامج الفعاليات مجموعة مثيرة من الأفلام الروائية والوثائقية من مصر وتونس ولبنان وفلسطين والمغرب والأردن والسعودية والسودان.

ويُعرض يوم الخميس المقبل بسينما زاوية الفيلم التونسي "ماشطات" للمخرجة سونيا بن سلامة، والفيلم شارك في الكثير من المهرجانات العربية وتم ترشيحه للجائزة الكبرى في مهرجان "فيزيون دو ريل"، كما حصل على جائزة أفضل فيلم تسجيلي عربي في مهرجان الجونة السينمائي.

تدور أحداث الفيلم في منطقة "المهدية" بتونس، حيث يسرد قصة ثلاثة نساء يمارسن الموسيقى التقليدية الحاضرة بقوة في الأعراس الشعبية في تونس، حيث تعمل فاطمة ونجلتيها نجاح ووفاء في مجموعة موسيقية من "الماشطات" التي تؤدي أغاني تقليدية في حفلات الزفاف.

وتواجه كل واحدة من الشقيقتين مصيرا على النقيض من مصير الأخرى، فبينما تحاول نجاح الابنه الكبرى الزواج مرة أخرى بعد طلاقها لكي تتخلص من تحكم إخوتها، تبحث الابنه الصغرى عن سبيل للانفصال عن زوجها العنيف، وتتأرجح فاطمة بين نجلتيها على أمل أن تتخذ الأمور منحنى أفضل في المستقبل.

مهرجان "أيام القاهرة السينمائية" هو برنامج أفلام مختص يعرض أحدث إنتاجات السينما العربية، ويتيح الفرصة لمشاهدة أبرز الأفلام من مصر ولبنان وتونس والسعودية وفلسطين والأردن والمغرب والسودان، وتُقدم دورة هذا العام بشكل جديد، حيث يمتد البرنامج على مدى ثلاثة أشهر من مايو إلى يوليو، ويقدم خلاله موسما سينمائيا يحتفي بالسينما العربية.