22 شهيدًا وعشرات الجرحى والمفقودين جراء القصف الإسرائيلي على 11 منزلًا في رفح الفلسطينية

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات مكثفة استهدفت بها 11 منزلًا لمدنيين فلسطينيين في مدينة رفح الفلسطينية، ليرتفع عدد الشهداء إلى 22 شهيدًا فلسطينيًا وعشرات الجرحى والمفقودين منذ مساء أمس الأحد حتى الآن.

استشهد 9 مواطنين وعددًا من الإصابات جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا لعائلة "قشطة" بحي السلام في رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء غارة من طائرات الاحتلال الحربية استهدفت منزلًا لعائلة "الخواجا" في منطقة البلبيسي شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

كما استشهد طفلان وسيدتان وأصيب آخرون في قصف من طائرات الاحتلال الحربية استهدفت منزلًا لعائلة "أبو لبدة" في حي الجنينة شرقي مدينة رفح جنوبي القطاع.

وسقط 4 شهداء فلسطينيين وعدد من المصابين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على منزل في شارع الجامعة شرقي مدينة رفح الفلسطينية.

تمكنت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني من انتشال عدد من الشهداء والمصابين بعد قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلًا لعائلة "قشطة "، شرق مدينة رفح.

وقالت فرق الدفاع المدني في غزة أنهم مازالوا مستمرين في البحث عن شهداء ومصابين تحت حطام المباني المستهدفة جراء الغارات الإسرائيلية المستمرة، ونتج عن تلك الغارات سقوط عشرات الشهداء والجرحى وعدد كبير من المفقودين تحت الأنقاض، حيث بلغ عدد المنازل المستهدفة منذ مساء الأحد وحتى الساعة الخامسة من فجر اليوم أحد عشر منزلًا.