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الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

يوم عنيف في جنوب لبنان.. تفاصيل استهداف حزب الله مواقع عسكرية إسرائيلية

الغارات الإسرائيلية
الغارات الإسرائيلية
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قالت قناة القاهرة الإخبارية في تقرير لها إن الجنوب اللبناني شهد أعنف الأيام، وذلك بعدما استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزل في منطقة "ميس الجبل" بالقطاع الأوسط بالجنوب اللبناني، ما أدى إلى استشهاد 4 مدنيين من أسرة واحدة، وكانت هناك 6 عمليات من الجنوب اللبناني نفذها حزب الله لأهداف عسكرية لبنانية ردا على هذا الاعتداء.

وأضافت أنه رغم الغارات الإسرائيلية المتكررة على أغلب المناطق في القطاعين الأوسط والشرقي إلا أن العمليات الست نفذت من هذين القطاعين، وربما أكبر العمليات استهدفت "كريات شمونة" بعشرات الصواريخ، كما تم استهداف منطقة "أشتولا" في شمال إسرائيل، ومنطقة " الزعورة " بعشرات الصواريخ من الجنوب اللبناني.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف عدة بلدات في القطاعات الثلاثة مثل اللبونة والناقورة وعلما الشعب، ثم استهدف بغارات جوية مناطق مختلفة مثل كفر كلا في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني، ومنطقة العديسة، بجانب طريق واصل بين بلدة عيترون ومركبة، كما استهدف عدة بلدات في القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني.

الجنوب اللبناني جيش الاحتلال الإسرائيلي الغارات الإسرائيلية