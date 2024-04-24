اعتماد 3 برامج جديدة بكليتي هندسة و«تربية طفولة» بجامعة المنصورة

أعلن الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اعتماد ثلاثة برامج جديدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بكليتي الهندسة والتربية طفولة، برنامج إعداد معلمات رياض الأطفال باللغة الإنجليزية، إعداد معلمات التأهيل المهني للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بكلية التربية طفولة، وبرنامج الهندسة العمارية بكلية الهندسة.

كان مجلس إدارة الهيئة قد اعتمد في اجتماعه الدوري، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد ثلاثة برامج بجامعة المنصورة.

ووجّه الدكتور شريف يوسف خاطر، التهنئة لمنتسبي كليتي الهندسة والتربية طفولة ولمديري مركز ووحدات ضمان الجودة والاعتماد على دورهم وجهودهم في اعتماد البرنامج.

وأكد أن اعتماد برنامجي الجديدة ستسهم في تحسين مخرجات الجامعة التعليمية وتحسين مستوى الخريجين، من خلال تنوع التخصصات والذي يسهم في بناء مصر وتحقيق رؤيتها 2030، كما حث أعضاء هيئة التدريس والعاملين بكليتي الهندسة والتربية طفولة على مواصلة العمل الجاد للحفاظ على المستوى المتميز لهذه البرامج والحرص على التطور ومواكبة المستجدات بما يلبي التطلعات المستقبلية للجامعة والمجتمع، لتحقيق رسالتها ورؤيتها.

يذكر أن جامعة المنصورة تم اعتمادها كأول جامعة حكومية في مصر ولديها 10 كليات معتمدة و23 برنامجا نوعياً معتمداً من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.