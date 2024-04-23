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الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

اللجنة التنفيذية لمبادرة "التشخيص عن بعد" تتفقد 6 مستشفيات بالدقهلية

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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اعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن اللجنة التنفيذية لمشروع التشخيص عن بعد "التلي ميدسين " بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اختتمت زيارتها التفقدية لـ 6 مستشفيات تابعة لصحة الدقهلية  .

وقال أن الزيارة تمت علي مدار ثلاثة ايام متتالية برئاسة المهندس  محمد عاطف  المدير التقنى للمبادرة وعضو اللجنة التنفيذية للمبادرة الرئاسية للتشخيص الطبي عن بعد وحضور المهندس  محمد عبدالله مدير الأعطال والصيانة للمبادرة  والدكتور عمر الوقاد منسق عام للمبادرة الرئاسية للتشخيص الطبي عن بعد و  محمد غالى منسق  مستشفيات مقدمى الخدمة الخاصة بوزارة الصحة إلى جانب محمد ابراهيم مسؤول تقييم ومتابعة بالمبادرة .

رافق أعضاء اللجنة نيابة عن الدكتور شريف وكيل الوزارة الدكتورة نهى عباس منسق عام المبادرة الرئاسية للتشخيص الطبي عن بعد .

فيما تضمنت الجولة تفقد أعمال المبادرة بمستشفيات  ميت غمر و أجا و رمد المنصورة علاوة على صدر وحميات المنصورة والمستشفى الدولى.

عقدت الوفد  اجتماعاً مع منسقي التلي ميدسن وبعض من ممثلي ادارات المستشفيات تم خلاله الاستماع  لمقترحات التطوير وسبل حل المعوقات  .

و أعربت اللجنة فى نهاية الاجتماع عن شكرها و تقدريها  لجميع مستشفيات المحافظة  بمبادرة التشخيص عن بعد  علي الجهد المبذول والاداء المتميز.

 

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