"صبحي" يناقش استعدادات المنتخب لأولمبياد باريس 2024



التقى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة روجيرو ميكالي، وبحضور أحمد أبوهشيمة رجل الاعمال ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، وذلك لمناقشة ترتيبات ودعم المنتخب الأوليمبي، قبيل السفر للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

في بداية اللقاء، أستمع وزير الشباب والرياضة، إلي متطلبات المدير الفني روجيرو ميكالي، واستعدادات المنتخب الأوليمبي والتحضيرات النهائية وكل ما يتعلق بالأمور التنظيمية والإدارية قبل سفر بعثة المنتخب للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وخلال الاجتماع وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشكر لرجال الأعمال النائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ على حرصه على تقديم الدعم المالي للاستعدادات الخاصة بالمنتخب الأولمبي خلال الأشهر القليلة المتبقية على انطلاق منافسات الدورة الأولمبية وكذلك وعده بدعم المكافآت الخاصة بالمنتخب فى حالة الفوز.

و شدد وزير الشباب والرياضة، على ضرورة العمل على توفير كافة المتطلبات من أجل تحقيق الهدف المرجو من المشاركة في أولمبياد باريس وتلبية طموحات جماهير كرة القدم المصرية، مطالبًا الجهاز الفني على بذل الجهد لتحقيق ميدالية أولمبية والظهور بالشكل الذي يليق بكرة القدم المصرية. .

وأشار وزير الشباب والرياضة علي دور الدولة المستمر فى دعم الرياضة المصرية علي كافة مستويات المنتخبات والألعاب الفردية والجماعية، وتذليل كافة العقبات أمام المنتخبات الوطنية في كرة القدم، وذلك بالتعاون المستمر مع مؤسسات القطاع الخاص، وكذلك دعم قطاعات الناشئين لكرة القدم المصرية، وتطوير منظومة رعاية موهوبي كرة القدم.

من جانبه أكد أحمد أبوهشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، دعمه الكامل للمنتخب الأوليمبي بقيادة روجيرو ميكالي، والعمل على توفير كل عناصر النجاح، من أجل إسعاد الجماهير المصرية وتحقيق إنجاز جديد في كرة القدم يليق بما نشهده على مستوى الرياضة المصرية من تطور خلال السنوات الماضية، مقدماً دعم مالي للاستعدادات الخاصة بالمنتخب الأوليمبي خلال الفترة القليلة المتبقية على انطلاق منافسات الدورة الأولمبية مقداره 2 مليون جنية حتى يتسنى لهم الاستعداد على النحو الأمثل لدورة الألعاب الأولمبية باريس بالإضافة إلي مكافآت خاصة للاعبين في كل المباريات.

كما أكد جمال علام، خلال الاجتماع على دعم مجلس إدارة اتحاد الكرة الكامل للمنتخب الأوليمبي وتلبية جميع احتياجاته قبل السفر للمشاركة دورة الألعاب الأولمبية وذلك لإسعاد الجماهير المصرية لحصد أول ميدالية أولمبية في كرة القدم.