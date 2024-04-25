لمدة 7 ساعات.. مواعيد تخفيض ضغوط المياه بمدينة المنصورة ومركز أجا بالدقهلية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، تخفيض ضغوط المياه ايام السبت والاثنين 27 و29 أبريل الجاري وأيام السبت والثلاثاء 11 و14 مايو المقبل نطاق حي شرق المنصورة من الساعة 12 ظهرا حتي الساعة 7 مساء للقيام بتنفيذ اعمال تطهير الأحواض بمحطة مياه شرق المنصورة.

مواعيد تخفيض ضغوط المياه بمدينة المنصورة ومركز أجا :

وقال بيان شركة المياه إنه من المقرر تخفيض ضغوط المياه نطاق مدينة ومركز اجا والقري التابعة لرئاسة مركز اجا ايام السبت والثلاثاء 27 و30 ابريل الجاري من الساعة 7 صباحا حتي الساعة 6 مساء.

وأهابت شركة المياه المواطنين قاطني نطاق حي شرق المنصورة ونطاق مدينة ومركز اجا والوحدات القروية التابعة لرئاسة مركز اجا والهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز بنطاق شرق المنصورة ومدينة ومركز اجا لضرورة العمل باتخاذ مايلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال الايام والفترات الزمنية المحددة لتنفيذ اعمال التطهير ا بمحطة مياة شرق المنصورة ومرفق مياه اجا السطحي.

من جهته كلف محافظ الدقهلية كلا من محمد أمين لدمرداش، رئيس حي شرق المنصورة، واللواء صبري سليمان رئيس مركز ومدينة اجا للتنسيق مع مسئولي شركة مياة الشرب والصرف الصحي لسرعة العمل وانهاء الاعمال خلال الفترات الزمنية والايام المحددة بكل من شرق وغرب المنصورة ومدينة ومركز اجا وعودة المياه مرة أخرى بضغوطها المعتادة حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين.

وأكد محافظ الدقهلية على أهمية إتباع الأصول الهندسية والفنية الواجبة لتنفيذ الأعمال .