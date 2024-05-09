حريق في مخزن تابع لشركة أدوية بالإسكندرية دون إصابات

اندلع حريق هائل مساء اليوم، الخميس، داخل مخزن تابع لشركة أدوية في منطقة العوايد بحي المنتزه أول شرق الإسكندرية، دون وقوع أي إصابات.

هرعت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الحريق فور تلقي غرفة العمليات بمديرية الأمن بلاغًا بنشوب الحريق.

حريق هائل في مخزن تابع لشركة أدوية في شرق الإسكندرية دون إصابات

بحسب المعاينة الأولية، تبين أن حريق نشب في مخزن تابع لشركة أدوية للتنظيف والتعبئة والتغليف في الدور الثالث من المبنى، ما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف في سماء المنطقة.

وضعت فرق الإطفاء خطة محكمة للسيطرة على حريق مخزن لشركة الأدوية ، حيث تمكنت من محاصرته ومنع انتشاره إلى باقي أجزاء المبنى المجاور.

كما قامت سيارات الإسعاف بفحص المنطقة للتأكد من عدم وجود أي إصابات، بينما تولت قوات الأمن تأمين محيط حريق مخزن تابع لشركة أدوية ومنع التجمعات.

وفتحت الجهات المعنية بالإسكندرية تحقيقًا لمعرفة أسباب الحريق وتحديد حجم الخسائر المادية التي لحقت بالمخزن.