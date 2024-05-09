عقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، الاجتماع الأول للجنة الإدارة المتكاملة لإدارة المناطق الساحلية، وذلك في إطار جهود المحافظة لحماية سواحلها من مخاطر التغيرات المناخية، وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الاستعداد لمواجهة التغيرات المناخية، والتي تُعدّ من أهم التحديات التي تواجهها مصر والعالم.

الإسكندرية تُشكل لجنة لإدارة المناطق الساحلية لمواجهة التغيرات المناخية

وأكد اللواء الشريف على اهتمام محافظة الإسكندرية بملف التغيرات المناخية، لافتًا إلى أنها من أكثر المدن عرضة لتأثيرات هذه التغيرات، وأن تشكيل هذه اللجنة يأتي كخطوة استباقية لوضع خطط واستراتيجيات فعّالة لحماية سواحل الإسكندرية من مخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر، والتآكل الساحلي، والعواصف، وغيرها من الظواهر المناخية المتطرفة.

ضم الاجتماع نخبة من الخبراء والمسؤولين من مختلف الجهات المعنية، وذلك بهدف تبادل الأفكار والخبرات، ووضع خطة عمل شاملة لإدارة المناطق الساحلية بشكل مستدام، وتناولت النقاشات خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات الهامة، ومن أهمها: تقييم المخاطر التي تواجه سواحل الإسكندرية من جراء التغيرات المناخية، ووضع خطط لحماية الشواطئ من التآكل، وإقامة مشروعات لرفع مستوى الوعي البيئي لدى المواطنين، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية لإدارة المناطق الساحلية بشكل مستدام.

وأكد اللواء الشريف على ضرورة العمل الجاد من قبل جميع الجهات المعنية لتنفيذ خطط وبرامج حماية سواحل الإسكندرية، وذلك حفاظًا على هذه الثروة الطبيعية الهامة للأجيال القادمة.

حضر الاجتماع اللواء خالد جمعة، السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية، والدكتور محمد أحمد على، المدير التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع المناخ، والدكتور يسري الكومي، خبير التخطيط الاستراتيجي والحوكمة، والدكتور إيمان شرف، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والشئون الخارجية والإعلام، وعزة عبد الحميد، مدير الإدارة العامة لحماية الشواطىء بغرب الدلتا، والدكتور مصطفى عرابي، مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث، والمهندس أحمد حسين، مدير مديرية الإسكان، والدكتور سامح رياض، رئيس جهاز شئون البيئة بالإسكندرية، والدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والمهندسة نهى عبد اللطيف، مدير عام الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، والمهندسة دعاء هيكل، مدير عام الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، والمهندسة نيفين الليثي، منسقة ملف التغيرات المناخية بالمحافظة، والمهندسة آية جمال، منسقة ملف التغيرات المناخية بالمحافظة، والمهندسة أميرة صلاح، منسقة ملف التغيرات المناخية بالمحافظة، وممثلي عن شركة الصرف الصحي.



