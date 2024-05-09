«خليه يعفن» .. إقبال ضعيف على حلقة السمك بالإسكندرية

استمرارًا لمتابعة حملة مقاطعة الأسماك خليه يعفن في محافظة بورسعيد والتي كان لها صدى في العديد من المحافظات، ووصلت إلى الإسكندرية، شهدت أسواق الإسكندرية ضعف في إقبال المواطنين على شراء السمك اليوم الخميس على الرغم من تراجع أسعار السمك بداخل الحلقة.

جشع الكثير من تجار الجملة والتجزئة

وواصلت حملة مقاطعة الأسماك خليه يعفن الضغط على التجار وبائعي السمك في أشهر أسواق الإسكندرية، بعد انطلاقها من محافظة بورسعيد، اعتراضاً على ارتفاع أسعار السمك، وجشع الكثير من تجار الجملة والتجزئة، وهو الأمر الذي أدى إلى انخفاض أسعار السمك خلال الأيام الماضية، وأحدث ذلك تباين كبير في أسعار السمك.

وامتدت حملة المقاطعة «خليه يعفن»، وشملت حركات البيع والشراء في الإسكندرية، ولكن في البداية كانت بنسب بسيطة جداً، ومع الاستمرار على مقاطعة شراء الأسماء بأسعار عالية، بدأت في وجود تأثير كبير عليها، لتعود الأسعار في الانخفاض مرة أخرى، وخصوصاً بعد انتهاء موسم أعياد القيامة وشم النسيم.

مقاطعة خليه يعفن، بدأت من محافظة بورسعيد وكان الغرض منها الحد من جشع التجار في بيع السمك البوري الموجود في محافظة بورسعيد بكميات كبيرة، وهو من النوع البورى القطع الذى يستخدم في التمليح لتناوله في شم النسيم، ومع ارتفاع سعره وقعت الأزمة مما دعي إلى إطلاق حملة لمقاطعة الأسماك، ولكن في الإسكندرية يوجد أربع أنواع من السمك البوري.

وفي تصريحات صحفية لجمال زقزوق، رئيس جمعية حماية المستهلك في الإسكندرية، قال أن حملة خليه يفعن، نجحت بشكل كبير في الحد من أسعار السمك العالية، وخصوصاً في سوق باكوس وحلقة السمك، وصدت المحافظة الجمعية ردود فعل التجار على المقاطعة مؤكداً على انخفاض الأسعار عن قبل.

وأكد على أن التجار لم يقاوموا المقاطعة، فكان تجار التجزئة يشتري 50 % فقط من كميات السمك الذي كان يحضرها من السوق قبل انطلاق الحملة حتى تكون الخسائر بالنسبة له أقل.

ووصلت حملة خليه يعفن إلى أغلب المحافظات على مستوى الجمهورية لمقاطعة شراء الأسماك اعتراضًا على ارتفاع الأسعار وجشع تجار البيع الجملة والتجزئة؛ وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع أسعار بعض أنواع الأسماك وأحدث تباين كبير في الأسعار من مكان لآخر.