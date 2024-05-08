"تعليم الإسكندرية": لم ترد أي شكاوى لغرفة العمليات بشأن امتحانات اليوم

أكد الدكتور عربى أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، أنه لم تَرِد أية شكاوى لغرفة العمليات بشأن امتحانات اليوم التي انطلقت لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية والصف الثاني الثانوي والتعليم الفني وفق الجداول المعلنة والمعتمدة من المحافظ.

وأضاف “أبو زيد” خلال تصريح صحفي له اليوم، أن المديرية قامت بتجهيز غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة الامتحانات وموافاة غرفة العمليات المركزية بالمديرية بالتقارير أولًا بأول.

وأكد أهمية دور الموجه المقيم بكل مدرسة من حيث متابعة فتح حجرة الكنترول وفتح مظاريف الأسئلة ومدى وضوح الورقة الامتحانية ومدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة.

وكان قد تابع الدكتور عربى أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بمتابعة سير الامتحان بعدد من مدارس المحافظة ، وبدأ جولته التفقدية بمتابعة مدرسة الأنفوشي الثانوية للبنين بإدارة الجمرك ، وذلك بحضور روحية أبوغالي مدير عام الإدارة.

وأكّد، توفير الأثاث اللازم وكافة الأوراق وجميع خامات الامتحانات، ووجود جدول الامتحانات في مكان واضح وكذلك دليل اللجان، كما شدّد على الالتزام التام بكافة القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية الامتحانية واتخاذ إجراءات قانونية حازمة، وحظر استخدام الهواتف الذكية للطلاب والمعلمين، واستأنف مدير المديرية جولته التفقدية بمتابعة مدرسة رأس التين الثانوية للبنات ومجمع الشهداء الرسمي لغات (ابتدائي، إعدادي، ثانوي).

كما وجَّه مديري عموم الإدارات التعليمية التسع بمتابعة الامتحانات بالمدارس وتكليف المراحل التعليمية والمتابعة ومسئولي الإدارة بمتابعة الامتحانات في نطاق كل إدارة.