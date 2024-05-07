إستراتيجية الأمن القومي المصري لمواجهة التحديات.. ندوة تثقيفية بجامعة الإسكندرية

شهد الدكتور عبد العزيز قنصوة ، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم، الثلاثاء، الموافق 2024/5/7، ندوة " إستراتيجية الأمن القومى المصري لمواجهة التحديات التي تواجهها مصر الآن" والتى نظمتها رابطة خريجين كلية الأعمال جامعة الإسكندرية، وألقاها اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجي العسكري ومحافظ الاقصر الأسبق.

وذلك بحضور الدكتور سعيد علام، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على عبد المحسن، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد الصيفي، عميد كلية الأعمال جامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد الغرباوي، منسق الندوة وعضو رابطة الخريجين، والنائبة أيات الحداد، عضو مجلس الشعب، ولفيف من عمداء ووكلاء الكليات ومعاهد جامعة الإسكندرية والطلاب.

وفي كلمته أكد الدكتور قنصوة أن جامعة الإسكندرية تتشرف بوجود قيمة فكرية واستراتيجية كبيرة بحجم اللواء الدكتور سمير فرج لما يمتلكه من أفكار ورؤى ومعلومات هامة وثرية يُلقيها خلال محاضراته تعرف الطلاب بأهم التحديات التي تهدد الدولة المصرية وأمنها القومي

ولفت د.قنصوه أن الدولة المصرية لديها تحديات كبيرة، مؤكداً أن هذه التحديات تتطلب إعداد جيل متعلم وواع وعلى قدر المسؤولية لمجابهة كل تلك التحديات.

وأكد أن جامعة الإسكندرية حريصة كل الحرص على تنظيم مثل هذه الندوات التثقيفية التي تساهم في رفع الوعي بكافة التحديات التي تواجهها مصر، فضلاً عن بث روح الانتماء في نفوس الطلاب، وتصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم، مما ينعكس على بناء العقول وتنمية الأفكار وتنمي الولاء والإنتماء للوطن، وإدارك كافة الأمور التي تحيط بنا في هذه الفترة امنيا وسياسيا واقتصاديا.

فيما تقدم اللواء الدكتور سمير فرج بالشكر لجامعة الإسكندرية على استضافة مثل هذه الندوة التي تهدف لتوعية الطلاب بكافة التحديات التي تواجه الدولة مصرية، وخلال الندوة تحدث عن المخططات الخارجية المهددة لأمن مصر القومي، وعلاقة مصر بالدول الغربية والعربية، وأهم القضايا والمخاطر التي تتعرض لها المنطقة من الاتجاه الاستراتيجي الغربي والشرقي والجنوبي والشمالي، وتحديات الأمن المائي، وسلط الضوء على علاقات مصر مع الولايات المتحدة، كما تطرق اللواء فرج إلى موقف مصر من الأوضاع في فلسطين موضحا مواقف الدولة المصرية المساند للقضية، والتصدي لمحاولات تهجير الفلسطينيين من غزة، كما تطرق للأوضاع في السودان وليبيا واليمن وإثيوبيا وأمن منطقة البحر الأحمر، واختتم فرج كلمته بضرورة أن يصطف الجميع حول القيادة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش المصري العظيم حتى نعبر هذه المرحلة الخطيرة من عمر الوطن بخير وسلام.

وأكد الدكتور السيد الصيفي أن مصر تواجه عدد كبير من التحديات التي تهدد أمنها القومي، بما في ذلك التحديات والتهديدات العسكرية، والاقتصادية، ولفت إلى ما تقوم به مؤسسات التصنيف الاقتصادية الدولية تجاه الدولة المصرية، مؤكداً على ضرورة أن يكون الجميع على قلب رجل واحد خلال هذه الفترة.