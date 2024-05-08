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الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ الإسكندرية يستقبل الكاتب الصحفي إسلام عفيفي رئيس مجلس إدارة "أخبار اليوم"

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، الكاتب الصحفي إسلام عفيفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، لبحث التعاون المشترك، والتنسيق للمشاركة في كافة الفعاليات التي تشهدها المحافظة.

وثمن اللواء محمد الشريف الدور الرائد والتاريخي لكافة إصدارات أخبار اليوم، وقدرتها على التواصل مع المواطن والتفاعل مع كافة قضايا المجتمع، ومواكبتها لأحدث تكنولوجيا العصر، من خلال تطبيقاتها الرقمية.

 وأكد المحافظ على دور الصحافة  في تشكيل الرأي العام وإبراز مجهودات الدولة في المشروعات القومية، وتوجيه الرأي العام في مختلف الأنشطة والمجالات الهادفة، بالإضافة إلى دورها الرائد في التصدى للشائعات المغرضة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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