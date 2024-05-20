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الإثنين 20 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

مصدر أمني ينفي مزاعم جماعة الإخوان بسرقة الأموال بالمطارات

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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 أكد مصدر أمني ما تم تداوله بالقنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بزعم حدوث سرقات بالمطارات.
 وأضاف المصدر، أن ذلك يأتي في إطار المحاولات اليائسة لجماعة الإخوان الإرهابية من خلال تزييف الحقائق ونشر الأكاذيب المختلقة لإثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام.

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