روميو وجوليت بطابع جنوبي لفرقة كوم أمبو المسرحية

يقام على مسرح قصر ثقافة كوم أمبو العرض المسرحي "العشق والعشاق" لفرقة قصر ثقافة كوم أمبو التابع لفرع ثقافة أسوان برئاسة يوسف محمود، ضمن عروض الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

وقال مدير عام الثقافة بمحافظة أسوان يوسف محمود - في تصريح أمس الأحد - إن أحداث العرض مأخوذه عن رواية "روميو وجوليت" للكاتب الإنجليزي ويليام شكسبير، في قالب بالطابع الجنوبي الصعيدي حيث الصراعات القبلية، فمن خلال الأحداث والصراعات بين عائلتي العزايزة والمناصرة، تنشأ قصة حب بين "رحيم" من المناصرة أحد شباب القرية وبين " بدور" من العزايزة، إلا أن هذا الحب ترفضه العائلتان.

وأشار إلى أن العرض من تمثيل: هيثم محمد إسماعيل، وشيماء رجب، وفاطمة الزهراء مصطفى، وإيهاب جابر، ومصطفى عبد الله، وإصولى مرعى، وفاطمة أحمد، ورائف شكرى، وأحمد عبد الرحمن، وإسماعيل عمارة، وليد مصطفى، خالد السنوسي، بيتر عماد شحاته، والعروض من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، ومن المقرر أن تشهدها لجنة التحكيم المكونة من المخرج سمير زاهر، والناقد محمد علام، ومهندس الديكور محمود حنفي.