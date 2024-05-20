عواصم دول عربية وأجنبية تتابع بقلق بالغ أنباء حادث تحطم مروحية الرئيس الإيراني

أعربت عدد من عواصم الدول العربية والأجنبية عن متابعتها بقلقٍ بالغ ما تداولته وسائل الإعلام الايرانية بشأن حادث الهبوط الاضطراري للطائرة المروحيّة التى تقل الرئيس الايرانى إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن بيان وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية عن متابعتها بقلق للحادث.. مؤكدة وقوف المملكة إلى جانب الجمهورية الإيرانية في هذه الظروف الصعبة واستعدادها لتقديم أي مساعدة تحتاجها الأجهزة الإيرانية ".

كما أكدت وزارة الخارجية اللبنانية انها "تتابع بقلق شديد الانباء المتداولة حول حادثة الطائرة المروحية التي كانت تُقل الرئيس الإيرانى الدكتور إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية الدكتور حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق".

وذكرت وكالة الانباء اللبنانية أن الوزارة تعرب عن "تعاطفها مع حكومة وشعب وإيران في هذه المحنة، وتمنياتها بالسلامة والوصول الى بر الأمان للرئيس الايراني ومرافقيه".

كما أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم من جانبه، دعم العراق لتقديم المساعدة في عمليات البحث عن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن تصريح الرئيس العراقى: أن العراق "تلقى بقلق كبير الأنباء حول حادثة طائرة الرئيس الإيرانى إبراهيم رئيسي والمرافقين له.. مشيرًا إلى أنه تم اجراء اتصالات هاتفية مع السفير الإيراني محمد كاظم آل صادق المتواجد في العاصمة الايرانية طهران للاطلاع على تطورات الحادثة"، مؤكدا، " دعم العراق وبذل كل الجهود الممكنة لتقديم المساعدة في عمليات البحث".

كما أجرى الرئيس العراقى اتصالًا هاتفيًا مع النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر للاطلاع على آخر التطورات حول حادثة طائرة الرئيس.. مؤكدًا دعم العراق للجمهورية الايرانية في هذا الظرف الصعب.

وذكرت وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الرئيس العراقى عبر خلال الاتصال عن عميق تعاطفه والقلق الكبير حول الحادثه"، واستعداد بلاده لتسخير كل الإمكانيات وبذل الجهود لتقديم المساعدة الممكنة في عمليات البحث".

من جانبها أكدت الخارجية العراقية استعداد العراق لتقديم كل أشكال الدعم إلى إيران على خلفية الحادثة التي تعرض لها الرئيس الإيراني.. معربة عن متابعتها ببالغ القلق أنباء الحادثة التي تعرض لها الرئيس الإيرانى إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان والوفد المرافق والتمنيات بالسلامة لهم وتضامنها وتعاطفها مع حكومة وشعب ايران في هذه الظروف الصعبة، والاستعداد التام لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة في عمليات البحث والإنقاذ.

من جانبها أعربت سوريا عن تضامنها التام مع إيران وتمنياتها بالسلامة للرئيس الايرانى إبراهيم رئيسي وللمسؤولين الإيرانيين الذين كانوا معه على متن الطائرة التي اختفت مساء اليوم في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران بسبب الظروف الجوية السيئة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن بيان وزارة الخارجية السورية “ان سوريا تتابع باهتمام وقلق بالغين حادثة الهبوط الاضطراري لطائرة الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي وجهود أجهزة الدولة الايرانية وفرق البحث للوصول إلى مكان الطائرة”.

وأضافت ان سوريا تعرب عن تضامنها التام مع ايران وتتمنى السلامة للرئيس رئيسي وللمسؤولين الإيرانيين الذين كانوا معه على الطائرة وتؤكد ثقتها بقدرة وحكمة إيران دولة وقيادة وشعبًا على تجاوز هذا الظرف الصعب واستعدادها لتقديم أي مساعدة ممكنة”.

كما أكدت سلطنة عمان أنها تتابع ببالغ القلق حادثة اختفاء المروحية المقلّة للرئيس الايراني الدكتور إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وعدد من المرافقين.

وأعربت سلطنة عمان في بيان صادر من وزارة الخارجية وفقًا لوكالة الأنباء العمانية عن تضامنها وخالص دعواتها واستعدادها لتقديم الدعم والمساندة.

وأعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن قلقها بشأن الأنباء المتداولة بخصوص الطائرة المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيرانى إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، أعرب في بيان مساء اليوم عن وقوف المنظمة إلى جانب الجمهورية الإيرانية في هذا الظرف الصعب، متمني السلامة للرئيس الإيراني ومرافقيه.

وفي سياق متصل، من ناحية أخرى أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، عن بالغ القلق إزاء ما تداولته وسائل الإعلام بشأن الطائرة المروحيّة المقلّة للرئيس الايرانى الدكتور إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له.

وأضافت الوكالة السعودية أن البديوي أكد في بيان صدر مساء اليوم عن وقوف مجلس التعاون مع حكومة وشعب الجمهورية الإيرانية في هذه الظروف العصيبة، متمنيًا السلامة لرئيس الجمهورية الإيرانية ومرافقيه.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو مستعدة لتقديم المساعدة اللازمة في البحث عن مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والتحقيق في أسباب الحادث.. مشيرة إلى أن روسيا تتابع عن كثب المعلومات التي تظهر حول مصير ركاب المروحية الثالثة، ومن بينهم ممثلون رفيعو المستوى لإيران، بمن فيهم الرئيس رئيسي".

وأكدت أن "روسيا مستعدة لتقديم كل المساعدة اللازمة في البحث عن المروحية المفقودة والتحقيق في أسباب الحادث".. معربة عن الأمل فى أن يكونوا على قيد الحياة وألا تكون حياتهم وصحتهم في خطر".