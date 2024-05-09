القداس الإلهي بمناسبة عيد الصعود في مطرانية السريان الكاثوليك بحمص

ترأس المطران مار يوليان يعقوب مراد مطران السريان بحمص و يرافقه ميشيل نعمان كاهن كاتدرائية الروح القدس وبحضور الأخوة المؤمنين القداس الالهي بمناسبة عيد الصعود.

في كلمته تأمل المطران فى انجيل الصعود، وبكلمات يسوع الوداعية قبل صعوده والتي أعطت التلاميذ القوة الرهيبة: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم..

من هنا جاء وعي الكنيسة أنها كنيسة تبشيرية ..لا يمكن لها أن تنام أو تغلق الأبواب، وخصوصا كنيسة سوريا التي عرفت منذ فجر المسيحية انها كنيسة التبشير، اذ انه حمل الكثير من ابناء هذه المنطقة البشارة الى كل مكان ولذلك نجد الكثير من

رفاتهم مسجاة في أماكن مختلفة من العالم..

وأشار الى أن هذا العيد عيد مهم في رزنامة الكنيسة لأنه العيد الذي أطلق الكنيسة الى العالم وأكد أن مسؤوليتنا بالتبشير ليس في الكلام فقط إننا بالحياة، بالمثال، بالقدوة.

وتحدث عن عناصر التبشير المتمثلة بايماننا بالإله الواحد المثلث الأقانيم الآب والابن والروح القدس.