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السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

غدا.. "الشيوخ" يناقش خطط التوسع بمراكز التنمية الشبابية ودور السياسات المالية لتحقيق التنمية الاقتصادية

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يواصل مجلس الشيوخ  برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرزاق أعمال جلساته العامة غدًا الأحد وبعد غدٍ الإثنين، وذلك لمناقشة طلبات مناقشة عامة أولها مقدم من النائب زين الانطاوى بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن خطط التوسع في المراكز التنمية الشبابية بما يضمن تكاملها مع الهيئات الشبابية الأخري.

تشهد الجلسة العامة للشيوخ مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب ياسر زكى بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دور السياسات المالية والضريبة فى تحقيق التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز سبل الشراكة مع القطاعين العام والخاص.

كما تشهد الجلسة العامة للشيوخ يوم الاثنين مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية  والاستمار ولجتة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتى حول دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 153 لسنة 2022 بشأن التجاوز عن  مقابل  التأخير  والضريبة الإضافية  وتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016  فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

وستشهد الجلسة العامة للشيوخ أيضًا مناقشة العديد من تقارير اللجان النوعية بالمجلس.

التنمية الاقتصادية مراكز التنمية الشبابية ودور السياسات المالية والضريبة الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبد الرزاق