مصرع سيدة خلال تركيب "لمبة" بحجرة لتربية الطيور فى الدقهلية

لقيت ربة منزل بقرية طماي الزهايرة مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، مصرعها صعقا بالتيار الكهربائي وذلك حال قيامها بتركيب لمبة إضاءة داخل حجرة أعلى سكنها لتربية الطيور وصعقها التيار الكهربائي وجرى نقل جثمانها لمشرحة مستشفى السنبلاوين العام.

مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء داخل مسكنها فى الدقهلية:

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أيمن بدوي، مأمور مركز شرطة السنلاوين، من مستشفى السنبلاوين العام بوصول"عطيات.م.ح"،38 عاما، ربة منزل ومقيمة قرية طماي الزهايرة دائرة المركز "جثة هامدة"، ادعاء صعق كهربائي.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بقيادة الرائد محمد الهلالي، رئيس المباحث وبالفحص وسؤال كلا من، "محمد.م.ا"،64 عاما، زوج المتوفية، وشقيقها "صلاح"،45 عاما، سائق ويقيمان بذات القرية، قررا انه حال قيام المتوفية بتركيب لمبة إضاءة بحجرة أعلى المنزل سكنها لتربية الطيور صعقها التيار الكهربائي وتوفيت على إثر ذلك، ولم يتهما أحد بالتسبب فى ذلك.

ورد تقرير مفتش الصحة للمتوفية يفيد ان سبب الوفاة توقف بعضلة القلب أدى الى هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية وراء الحادث.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.