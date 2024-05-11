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السبت 11 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

تعليم الجيزة تحصد المراكز الأولى في مسابقة الملتقى الفكري للطلاب المتفوقين والموهوبين

أشرف سلومة وكيل وزارة
أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة
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حصدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة المراكز الأولى في مسابقة الملتقى الفكري للمرحلتين الإعدادية والثانوية على مستوى الجمهورية للعام الدراسي الحالي.

واستهدفت المسابقة طلاب وطالبات الصفين الأول الإعدادي والأول الثانوي الحاصلين على أكثر من (٩٠٪) في امتحاني الصف السادس الابتدائي والصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣، ولديهم تفوق وموهبة في مجالات الأنشطة التربوية والمهارات الحياتية؛ بهدف تشجيعهم على مواصلة التفوق وإكسابهم الخبرات التعليمية والتربوية وتنمية قدراتهم وإتاحة الفرصة لهم للإبداع والابتكار.

وتم تقييم المسابقة على مستوى الجمهورية خلال الفترة من ١٦ ـ ٢٤ / ٤ / ٢٠٢٤ بالمركز الرئيسي للأنشطة الطلابية بالعجوزة حيث فاز بالمركز الأول للمرحلة الإعدادية (بنين) الطالب/ محمد وائل سيد، من مدرسة النهضة الرسمية بإدارة جنوب الجيزة، كما فاز بالمركز الأول للمرحلة الثانوية (بنين) الطالب/ آدم محمد عادل، من المدرسة السعيدية الثانوية بنين بإدارة جنوب الجيزة، بينما فازت بالمركز الثاني للمرحلة الثانوية (بنات) الطالبة/ ندى صموئيل فكري، من مدرسة هضبة الأهرام الثانوية الرسمية بإدارة الهرم

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