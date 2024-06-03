مشوار مصرية أسست أول منتخب وطني لتجديف الشاطئ في مصر

دور النساء في مصر في شتى المجالات بارز ومهم للغاية فكان للسيدات دور مهم واساسي في تطوير الكثير من الاشياء في مجالات مختلفة وظهور اشياء في مصر لم تكن موجودة من قبل، فمثلا مجال الرياضة مصر متفوقة في السيدات المشاركات في العاب مختلفة وتشارك تلك السيدات في البطولات العالمية وتحصل سنويا مصر من العاب ورياضات مختلفة على المراكز الاولى والميداليات الذهبية ومن ضمن السيدات المصريات التي كان لها دور مهم لوجود رياضة تجديف الشاطىء هي المصرية "إيما بناني"، فهي مؤسسة ومديرة فنية لأول منتخب وطني لتجديف الشاطىء في مصر واول سيدة تتولى هذا المنصب.

مسيرة "ايما" الرياضية بدأت كلاعب تجديف وشاركت في بطولات عالمية باسم مصر حيث تنافست لصالح مصر لأكثر من ١٤ عام حيث حققت تصنيف على مستوى الجمهورية والدول العربية وقارة أفريقيا، وجاء قرار تحويل حياتها المهنية الى التدريب في عام ٢٠١٨ حيث كرست جهودها لوضع أسس التجديف الشاطىء في مصر، فاستطاعت تشكيل اول فريق وطني في مصر للتجديف وقادت الفريق للفوز بعدة بطولات اقليمية و٥ بطولات عالمية، وجرى تكريمها من قبل الاتحاد المصري للتجديف لتحقيقها انجازا عالميا غير مسبوق في بطولة العالم لتجديف الشواطىء في ايطاليا العام الماضي وحصلت على اول ميدالية لمصر في هذه البطولة.

تعد "بناني" واحدة من ٢٠ مدربا على مستوى العالم وتشارك في تطوير ونشر هذه الرياضة وتعزيز الحب والتفاني فيها، وهي ليست مجرد مدربة بل قائدة تسعى لنشر روح تجديف الشاطىء حول العالم، حيث يستعان بها من دول اخرى لتنظيم بطولاتهم والاشراف عليها الى جانب دورات تدريبية لاعداد المدربين، ومشوار ايما لا يخلو من الصعب فقد تركت العمل في التدريس من اجل حبها في التجديف، وبعد نجاحها الذي وصل صداه لوزارة الشباب والرياضة شهد وزير الشباب الدكتور اشرف صبحي فعاليات بطولة اقيمت في مدينة العلمين والتي شاركت فيها دول مختلفة وعدد كبير من المشاركين واستطاعت مصر التنظيم ونجاح البطولة.