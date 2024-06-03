عضو مجلس الحرب الإسرائيلي يعلق على مقتل 4 أسرى لدى حماس

علق عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني جانتس، اليوم الإثنين، على مقتل 4 أسرى إسرائيليين لدي حركة حماس في قطاع غزة، وقال: "يجب عمل كل شيء لإعادة المختطفين إلى بيوتهم ولو بثمن باهظ".

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مقتل أربعة أسرى إسرائيليين محتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

ورجح متحدث الاحتلال أن الأسرى قتلوا في خان يونس، وأضاف أن "أسئلة صعبة تطرح بشأن ظروف مقتلهم".

وأوضح أن قرار تحديد وفاتهم جاء بناء على معلومات استخباراتية، ولا تزال ظروف وفاتهم في أسر حماس يجرى التحقيق فيها من قبل جميع المتخصصين.

وقال: "حسب تقديراتنا، قتل الأربعة معًا، في منطقة خان يونس، قبل عدة أشهر، بينما كانوا محتجزين لدى حماس، وبينما كانت قوات الجيش الإسرائيلي تعمل في خان يونس، أعلم أنه ستطرح أسئلة صعبة فيما يتعلق ظروف الوفاة، نحن نبحث فيها بعمق وسنقدم النتائج بشفافية في أقرب وقت ممكن".

وأضاف أن جيش الاحتلال يعمل بمجموعة واسعة من الأساليب من أجل جمع المعلومات عن الأسرى المتبقين في قطاع غزة.