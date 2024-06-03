مبابى يستهدف قميص بنزيما

اختار النجم الفرنسي كيليان مبابى المنضم حديثاً لفريق ريال مدريد الإسبانى، الرقم الذى سيرتديه بعد انضمامه لقلعة "سانتياجو برنابيو" فى الفترة المقبلة.



وكان نادى ريال مدريد، قد أعلن اليوم الاثنين، رسميًا، تعاقده مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان السابق، في صفقة انتقال حر لمدة 5 مواسم.



وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن مبابي يسعى للحصول على رقم مواطنه كريم بنزيما، وسيرتدي القميص رقم 9 مع ريال مدريد.



ويعتبر هذا الرقم شاغرا طوال الموسم الماضي، بعدما رحل بنزيما الى اتحاد جدة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وكان مبابي، قد أعلن رحيله عن باريس سان جيرمان، عقب نهاية الموسم المنتهى، والذى يتوافق مع نهاية عقده، لينضم لصفوف ريال مدريد الاسبانى في صفقة مجانية احدثت ضجة فى عالم الساحرة المستديرة.

وكشف النادى الملكى عن الصفقة من خلال بيان اصدره عبر صفحته الرسمية قال فيه: "توصل نادي ريال مدريد لكرة القدم وكيليان مبابي لاتفاق يقضي بموجبه ضم اللاعب لصفوف الفريق خلال المواسم الخمسة المقبلة".

لم يكن ضم مبابى وليد اللحظة بالنسبة لريال مدريد، بال كانت البداية منذ 2017، عندما كان كيليان لاعبا في صفوف موناكو، لكن اللاعب فضل الانتقال لصفوف باريس سان جيرمان.

وسيحصل مبابي على مكافأة توقيع قدرها 100 مليون يورو، سيتم تقسيمها على المواسم الخمسة.



وحقق مبابي في صفوف باريس سان جيرمان منذ انضمامه عام 2017، العديد من الإنجازات الفردية والجماعية، قبل ان يصبح الهداف التاريخي للنادي الفرنسي.