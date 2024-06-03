"Furiosa" يهبط للمركز الثالث بشباك التذاكر الأمريكي

هبط فيلم الحركة “Furiosa: A Mad Max Saga” للمخرج جورج ميلر، ومن بطولة أنيا تايلور جوي وكريس هيمسوورث، إلى المركز الثالث بشباك التذاكر الأمريكي عقب طرحه بصالات السينما قبل 10 أيام.

بلغت حصيلة الفيلم الإجمالية 115 مليون دولار، جمع منها 50 مليونا في الصالات الأمريكية و65 مليونا في السوق الأجنبية، وفق موقع "بوكس اوفيس موجو". فيما يواصل فيلم الرسوم المتحركة “The Garfield Movie” تصدر إيرادات شباك التذاكر الأمريكي بإجمالي 52 مليون دولار، لترتفع حصيلته الإجمالية على مستوى العالم إلى 153 مليون دولار.

Furiosa: A Mad Max Saga هي الحلقة الأخيرة من هذه السلسلة، حيث نعود خلاله إلى أصول فيوريوسا، بطلة الملحمة الجديدة التي ظهرت في Mad Max: Fury Road، وتحاول العودة إلى المنزل، على الرغم من وجود العديد من العصابات المسلحة المعادية.

صدر فيلم "Mad Max: Fury Road" عام 2015 وحصد 6 جوائز أوسكار، وتدور الأحداث في إحدى الصحاري المقفرة بعد نهاية العالم، يعيش اثنان من الثوار الفارين اللذين يحملان إمكانية استعادة النظام لطبيعته من جديد، أولهما هو ماكس (توم هاردي)، الرجل الذي يسعى وراء التصالح مع الذات بعد خسارته لزوجته وابنه في أعقاب الفوضى التي اجتاحت الكوكب، وفيوريسا (تشارليز ثيرون) التي تعتقد أن طريقتها في اﻹصلاح قد تكون مجدية عبر الصحراء.