أخيرًا.. مبابي في صفوف ريال مدريد رسميًا

أعلن نادى ريال مدريد، اليوم الاثنين، رسميًا، تعاقده مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان السابق، في صفقة انتقال حر لمدة 5 مواسم.

وكان مبابي، قد أعلن رحيله عن باريس سان جيرمان، عقب نهاية الموسم المنتهى، والذى يتوافق مع نهاية عقده، لينضم لصفوف ريال مدريد الإسباني في صفقة مجانية أحدثت ضجة فى عالم الساحرة المستديرة.

وكشف النادى الملكى عن الصفقة من خلال بيان أصدره عبر صفحته الرسمية قال فيه: "توصل نادي ريال مدريد لكرة القدم وكيليان مبابي لاتفاق يقضي بموجبه ضم اللاعب لصفوف الفريق خلال المواسم الخمسة المقبلة".

لم يكن ضم مبابي وليد اللحظة بالنسبة لريال مدريد، بال كانت البداية منذ 2017، عندما كان كيليان لاعبا في صفوف موناكو، لكن اللاعب فضل الانتقال لصفوف باريس سان جيرمان.

وحقق مبابي في صفوف باريس سان جيرمان منذ انضمامه عام 2017، العديد من الإنجازات الفردية والجماعية، قبل ان يصبح الهداف التاريخي للنادي الفرنسي.