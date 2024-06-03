ads
الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس حقوق النواب: إشراك أصحاب المصلحة في عملية صنع القرار أساسي لتعزيز التنمية

النائب طارق رضوان
النائب طارق رضوان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد النائب طارق رضوان ، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن أهداف استقالة الحكومة اليوم جاء مرتكز علىى عدد من الأسس من ضمنها حماية الأمن القومي المصري، والتنمية الاقتصادية من خلال النمو الصناعي والزراعي لزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، والتنمية المستدامة.

وأكد رضوان  خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، على ضرورة  تنفيذ ركائز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وضمان التنسيق الكامل بين السلطات لتنفيذ نتائج الحوار الوطني، وتعزيز التعاون بين السلطة التنفيذية والقطاع الخاص، خلال الفترة القادمة.

ولفت رئيس حقوق الانسان بالنواب أن مصر أظهرت المرونة والتصميم في التغلب على التحديات والتحرك نحو تحقيق أهدافها الإنمائية.

وأكد على أن إشراك جميع أصحاب المصلحة في عملية صنع القرار أمرا أساسيا لتعزيز التنمية المستدامة والتماسك الاجتماعي في مصر.

النائب طارق رضوان استقالة الحكومة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان