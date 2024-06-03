رئيس مدينة دمنهور يوجه بتذليل العقبات أمام المتقدمين للتصالح علي مخالفات البناء

وجه محمد كجك رئيس مركز ومدينة دمنهور في البحيرة، بالتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية ومن بينها التخطيط العمراني والإدارات الهندسية والمتغيرات المكانية والأملاك، وذلك لضمان سرعة إنجاز الطلبات المقدمة من المواطنين في التصالح على مخالفات البناء.

جاء ذلك خلال تفقده سير العمل بالمنظومة الإلكترونية للمتغيرات المكانية، بمقر الوحدة المحلية بأرض الميري بمدينة دمنهور .

وأكد «كجك» على ضرورة تكاتف كل الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وبما يحقق الصالح العام للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة .

وأوضح رئيس المدينة أنه في إطار قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 يتم التقديم على طلب شهادة بيانات بالمراكز التكنولوجية بمركز دمنهور أو من خلال البوابة الحكومية لخدمات المحليات أو تطبيق «تصالح».

وتقوم إدارة المتغيرات المكانية بفحص الطلبات وإجراء المعاينات وإصدار شهادة بجميع بيانات العقار المطلوبة من الإدارات الهندسية وإدارات التخطيط العمراني وأملاك الدولة، وذلك تسهيلًا على المواطنين لتكون البيانات متاحة من خلال شهادة واحدة، يتقدم بها المواطن بملفات التصالح .

وأشار «كجك» إن العمل مستمر بجميع المراكز التكنولوجية على مستوى المركز، ويشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين لرغبتهم الجادة في التصالح لبعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، حيث يتم استقبال الطلبات يومياً، مضيفاً أنه وجه بتقديم كل التسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية .

وأوضح أنه يتابع أعمال اللجان بالمراكز التكنولوجية من خلال جولاته الميدانية، للتأكد من انتظام سير العمل وتذليل العقبات أولًا بأول، وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتسريع معدلات الأداء.

كما تفقد رئيس المدينة سير العمل بمنظومة تراخيص المحال العامة، مشدداً على ضرورة تقديم كافة التيسيرات للمواطنين المتقدمين للحصول على ترخيص طبقاً للقانون وتحسين جودة الخدمة المقدمة لهم لتتم بيسر وفى أسرع وقت، لافتاً إلى حرص الدولة على استمرار كافة المحال فى ممارسة أنشطتها والدخول فى المنظومة القانونية التى أقرتها خاصةً بعد انتهاء المهلة الممنوحة للمحال غير المرخصة الواردة بالقانون.

أوراق طلبات التصالح في مخالفات البناء

جاءت الأوراق المطلوبة وفق قانون التصالح ومخالفات البناء الجديد رقم 187 لعام 2023، كالتالي:

1. إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بصاحب طلبات التصالح في مخالفات البناء.

2. إرفاق المستندات الدالة على صفة مقدم طلبات التصالح في مخالفات البناء، بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه.

3. إرفاق شهادة من الحي أو المركز أو المدينة التابع له المبنى تثبت أن المنشأة المراد التصالح فيها مأهولة.

4. إحضار محضر مخالفات البناء الخاص بالمبنى، أو صورة طبق الأصل منه إذا كان صادرًا.

5. إحضار المستندات الدالة على الملكية أو الإيجار أو الحيازة القانونية للمبنى المطلوب التصالح عليه.

6. إرفاق مخطط المبنى المراد التصالح عليه، ويقوم مهندس نقابي مرخص له بالتوقيع عليه.

7. إرفاق تقرير يفيد بسلامة المبني المراد التصالح عليه في مخالفات البناء من الجهات المختصة.

8. إحضار صورة من الوصل الذي تم استخراجه لكل المرافق الخاصة بالمبنى في حالة توافرها.

9. لابد من وجود المستند الرسمي الذي يوضح المخالفة الموجودة في العقار والإجراءات التي يجب اتباعها في المبنى.

10. إرفاق نسخة من الرخصة الخاصة بالمبنى والرسم الهندسي الخاص به.