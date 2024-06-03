لا شبهة جنائية في العثور على جثة الشاب السعودي هتان شطا

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة الشاب السعودي هتان شطا، المتغيب بمنطقة القاهرة الجديدة، وتبين وفاته طبعيا، ولا وجود لشبهة جنائية حول الوفاة.

وكشفت التحريات التي أجرتها الاجهزة الأمنية أن الشاب يعاني من مرض نفسي وقام بترك منزله بمنطقة الرحاب بالقاهرة الجديدة.

وأضافت التحريات وجود جميع متعلقاته الشخصية بمنزله ، موضحا التحريات ان الشاب يعاني من مرض نفسي منذ سنتين.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة كشفت ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن تغيب (أحد الأشخاص - يحمل جنسية إحدى الدول العربية.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لمديرية أمن القاهرة من محامى سفارة الدولة المشار إليها يُفيد بمعاناة المذكور من مرض نفسى وقيامه بترك شقته المستأجرة بإحدى المجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة فى إطار مرضه.

