رئيس جهاز حماية المستهلك الأسبق: يجب وضع سياسات محددة لضبط الأسواق.. فيديو

قال راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك الأسبق، إن الرئيس السيسي يؤكد بشكل مستمر على أهمية منظومة التعليم وبناء المواطن والسيطرة على التضخم.

وأضاف عبدالمعطي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه يتبقى فقط تطبيق إجراءات ضبط وحماية الأسواق، حيث أنه لا بد من وضع سياسات محددة لتنفيذ عملية الضبط.

وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك الأسبق: هناك بعض المواطنين تحصلوا على الدعم المقدم من الحكومة وهم غير مستحقين، في حين أن هناك بعض المواطنين لا يحصلون على دعم نهائي.

وأوضح راضي عبدالمعطي، أن المواطن الذي لم يحصل على دعم وهو من المستحقين؛ بإمكانه أن يقف أمام اللجنة القضائية ويطالب بحقه في الحصول على الدعم طبقًا للوائح والقوانين.