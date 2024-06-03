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الثلاثاء 04 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا تدين الغارات الإسرائيلية على سوريا وتصفها بأنها انتهاك بشع لسيادتها وللقانون الدولي

وزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية
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أدانت روسيا الغارات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا، محذرة من أن مثل هذه الأعمال قد تؤدي إلى "تصعيد خطير واسع النطاق".

ونقلت وكالة أنباء نوفوستي الإخبارية الروسية عن بيان صادر عن الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، "إن موسكو تدين بشدة الأعمال العدوانية الاسرائيلية التي تمثل انتهاكا بشعا لسيادة سوريا والأعراف الأساسية للقانون الدولي، وإن مثل هذه الأعمال باستخدام القوة مرفوضة، ومن شأنها أن تؤدي في ظل الوضع الراهن المتوتر بالمنطقة إلى عواقب خطيرة للغاية وتتسبب بتصعيد عسكري واسع النطاق".

ودعت الخارجية الروسية السلطات الإسرائيلية مجددا إلى التخلي عن هذه الممارسات السلبية التي من شأنها أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط بأسره بشكل لا يمكن السيطرة عليه.

وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية كانت قد شنت في وقت سابق هجوما على مدينة حلب ومنطقة بانياس في محافظة طرطوس السورية.

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