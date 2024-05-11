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السبت 11 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

اليوم.. طقس حار نهارا ورياح مثيرة للرمال والأتربة

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم السبت، حيث  يسود طقس حار علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى وشمال الصعيد و شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد ومعتدل علي السواحل الشمالية وطقس مائل للبرودة ليلا  وفي الصباح الباكر  على شمال البلاد حتى شمال القاهرة ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. 

كما يشهد السبت نشاط رياح  علي مناطق من القاهرة الكبرى  والوجة البحرى والسواحل الشمالية وتكون مثيرة للرمال والاتربة على المناطق المكشوفة من جنوب البلاد على فترات متقطعة، واتربة عالقة على مناطق من جنوب الصعيد. 

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 للعظمى والصغرى 18 درجة، وعلى السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغرى 17 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 36  للعظمى والصغرى 24 وعلى شمال  الصعيد 34 للعظمي  والصغرى 18 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمي والصغري 25 درجة .

حالة الطقس الارصاد درجات الحرارة