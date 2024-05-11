طائرات الاحتلال تجدد غاراتها على حي الزيتون شرق مدينة ‎غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات جديدة على حي الزيتون شرق مدينة ‎غزة.

واستشهد الصحفي الفلسطيني بهاء عكاشة وزوجته وابنه في قصف إسرائيلي استهدف منزله في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

كما استشهد 10 مواطنين فلسطينيين بينهم أطفال وإصابة آخرين، جراء استهداف إسرائيلي على منزلًا يعود لعائلة "الخطيب" شرق بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية استهدفت بها منزلًا في شارع المنشية ببيت لاهيا شمال قطاع غزة، وسقط عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين جراء قصف طيران الاحتلال منزل في منطقة غزة القديمة وسط مدينة غزة.