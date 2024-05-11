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السبت 11 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

"البيت الأبيض" يستبعد وصول مستوى العمليات العسكرية في رفح لمرحلة الهجوم البري

البيت الأبيض
البيت الأبيض
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استبعد البيت الأبيض اليوم /السبت/ وصول مستوى العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية إلى مرحلة الهجوم البري واسع النطاق.

وقال مستشار الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي جون كيربي - حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية - "إن العمليات الحالية في رفح الفلسطينية محدودة وتشارك فيها قوات إسرائيلية منتشرة في المنطقة منذ البداية"، مجددا قلق واشنطن من تداعيات الهجوم على المدينة المكتظة بالنازحين.

ورجح كيربي إمكانية التوصل إلى اتفاق لتسوية يدفع للإفراج عن الرهائن.

وكان جون كيربي أكد - في وقت سابق - أن اجتياح رفح الفلسطينية لن يدعم هدف إسرائيل المتمثل في هزيمة حركة حماس.

رفح واشنطن البيت الأبيض