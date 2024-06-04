أوكرانيا تُصدر 50 مليون طن بضائع عبر ممرها الملاحي خلال 9 أشهر

أعلنت هيئة الموانئ البحرية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، تصدير 50 مليون طن بضائع عبر الممر البحري الأوكراني خلال الأشهر التسعة الماضية.

وذكرت الهيئة - في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية - "منذ أن أبحرت السفينة الأولى جوزيف شولت عبر الممر الأوكراني في 16 أغسطس الماضي، تعاملت موانئ البحر الأسود الأوكرانية مع هذا الحجم القياسي من البضائع بنحو 50 مليون طن على الرغم من هجمات روسيا المستمرة على بنيتنا التحتية الحيوية، موضحة أنه تم التعامل مع 1737 سفينة".

من جهتها، أفادت وزارة تطوير المجتمعات والأقاليم والبنية التحتية الأوكرانية، بأن أوكرانيا تمكنت من خلال الجهود المشتركة للحكومة والشركاء الدوليين وجميع العاملين في صناعة الموانئ من إتمام عملية الصادرات الزراعية بشكل مستقر عن طريق البحر.

وبحسب البيان، صدرت أوكرانيا في شهر أبريل الماضي 6.6 مليون طن من محاصيل الحبوب والبذور الزيتية، وهو رقم قياسي منذ بدء العمليات العسكرية الروسية واسعة النطاق، تم شحن حوالي 5.2 مليون طن عبر موانئ البحر الأسود في أوكرانيا مقارنة بـ 4.2 مليون طن في إطار مبادرة حبوب البحر الأسود في أكتوبر 2022، ووفقا للخبراء، فإن هذا الأمر يوضح قدرة أوكرانيا على تنفيذ عملية الصادرات بشكل أحادي عبر ممرها البحري في البحر الأسود.

وأوضح محللون أنه على الرغم من أن الصادرات الزراعية لأوكرانيا تعتمد بشكل شبه مؤكد على موانئ البحر الأسود، التي تمثل حوالي 78% من حيث الحجم، إلا أن هناك طرقا أخرى لا تزال قيد الاستخدام حيث تواصل أوكرانيا تصدير الحبوب والبذور الزيتية عبر نهر الدانوب بحوالي 15% والسكك الحديدية بحوالي 6% والطرق بأقل من 1%.