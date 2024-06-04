أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 512 ألفًا و420 جنديًا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 512 ألفا و420 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية فبراير 2022، وذلك بعدما تم رصد مقتل وإصابة 1290 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها "إنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 7 آلاف و794 دبابة و15 ألفا و20 من المركبات المدرعة و13 ألفا و345 من النظم المدفعية و1092 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و827 من أنظمة الدفاع الجوي و357 طائرة مقاتلة و326 مروحية و27 سفينة حربية، فضلا عن 2211 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و18 ألفا و228 من المركبات وخزانات الوقود".